Son Dakika Haberleri: Bursa Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı

Bursa Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı

53 dakika önce

Bisiklet hırsızı kameraya yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde kilitli olan bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kilitli olan bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Köşe başında kilitli bir şekilde duran İsmail Akdağ'a ait bisiklet saat 23.45 sularında henüz kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. O anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay ile alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:29 Kaynak: DHA

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