Bursa Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı
53 dakika önce
Bisiklet hırsızı kameraya yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde kilitli olan bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kilitli olan bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Çağlayan
Sokak üzerinde meydana geldi. Köşe
başında kilitli bir şekilde duran İsmail Akdağ
'a ait bisiklet saat 23.45 sularında henüz kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. O anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay ile alakalı tahkikat sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:29 Kaynak: DHA
Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti
Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz
Uyurken Babası Tarafından Öldürülen Genç Kızın, Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu
CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu