Son Dakika Haberleri: BURSA BİZANS DÖNEMİNE AİT YAPILARIN BULUNDUĞU CAMİ DEFİNECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLİYOR
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BURSA BİZANS DÖNEMİNE AİT YAPILARIN BULUNDUĞU CAMİ DEFİNECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLİYOR

3 saat önce

Bursa'da Bizans döneminde kilise olan ve 1700'lü yıllarda camiye dönüştürülen Cuma Camisi, günümüzde defineciler tarafından talan ediliyor.

Bursa'da Bizans döneminde kilise olan ve 1700'lü yıllarda camiye dönüştürülen Cuma Camisi, günümüzde defineciler tarafından talan ediliyor. Caminin, kilise dönemlerinde taşlarının ve duvarlarının içerisine bir şeyler sakladıklarını düşünen defineciler, köylüleri isyan ettirdi. Bursa'nın Harmancık ilçesi Nalbant mahallesinde Bizans döneminde kilise olarak kullanılan ve 1700'lü yıllarda ise camiye dönüştürülen Cuma Camisi, o dönemden günümüze 12 köyün cuma ve bayram namazlarının kılındığı, bölge halkı için önem arz eden bir ibadethane haline geldi. Caminin içerisinde Bizans dönemine ait mermer sütunlar, tarihi çeşmeler ve kilise binasının kalıntıları olması sebebiyle cami definecilerin uğrak yeri oldu. Onlarca defineci camide tarihi eser ararken camiyi talan etti.
'TARİHİ ESERLER BETONLA KAPATILDI'
Camiyi definecilerden korumak isteyen Nalbant Köyü sakinleri ise caminin içinde ve çevresinde bulunan tarihi sütun, mermer ve duvarları definecilerin fark etmemesi için betonla üstlerini kapatmaya çalıştı. Bu durum tarihi eserlerin tahrip olmasına sebep oldu.
'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'
Köy halkının bu duruma isyan ettiğini belirten Mehmet Pehlivan, Bu cami tarihi bir cami. Köylüler yüzlerce yıldır cuma ve bayram namazları için burada toplanır. Tarihi bir cami olması sebebiyle hazineciler burayı sık sık talan etmektedir. Biz köylüler olarak buraya bir önlem alınmasını istiyoruz dedi.
BURSA BİZANS DÖNEMİNE AİT YAPILARIN BULUNDUĞU CAMİ DEFİNECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLİYOR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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