Son Dakika Haberleri: Bursa Boğazı ve Bilekleri Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Bursa Boğazı ve Bilekleri Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

26 dakika önce

Bursa'da boş arazide bir hurdacı tarafından fark edilp polise bildirilen cesedin 66 yaşındaki Mustafa Şen'e ait olduğu belirlendi.

Bursa'da boş arazide bir hurdacı tarafından fark edilp polise bildirilen cesedin 66 yaşındaki Mustafa Şen'e ait olduğu belirlendi. Boğazı ve el bilekleri kesilmiş ceset morga kaldırılırken, olayın aydınlatılması için polis soruşturma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Odun Depoları mevkiindeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden bir hurdacı, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazında ve el bileklerinde kesik ve kıyafetlerinde kan izi olan cesedin Mustafa Şen'e ait olduğu belirlendi. Polis, çevreyi güvenlik şeridine alıp olayla ilgili delil ararken, ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruştrma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:16 Kaynak: DHA

Polis, Mustafa Şen, Bursa, Güncel
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