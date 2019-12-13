Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı - Son Dakika

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde "Klasik Müziğin Olimpiyatı" olarak nitelenen "Çaykovski" yarışmasında ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde "Klasik Müziğin Olimpiyatı" olarak nitelenen "Çaykovski" yarışmasında ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, dünyaca ünlü orkestra şefi Adrian Prabava yönetti.


Gecede Mikhail Glınka'nın "Ruslan-Ludmila" uvertürü, Anton Arensky'nin Keman konçertosu ve Dimitri Şostakoviç'in "9. Senfonisi" seslendirildi.

Konser sonunda solist Tatiana Samouil ve şef Adrian Prabava sanatseverler tarafından alkışlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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