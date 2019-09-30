Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na BTSO desteği

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) salonlarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) kullanımı ve Bursa sanatseverlerine bir kültürel hizmet olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yaptırılan "Akustik Kabuk"un tanıtımı yapıldı.