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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na BTSO desteği

12 dakika önce

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) salonlarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) kullanımı ve Bursa sanatseverlerine bir kültürel hizmet olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yaptırılan "Akustik Kabuk"un tanıtımı yapıldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na BTSO desteği, System.String[]

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) salonlarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) kullanımı ve Bursa sanatseverlerine bir kültürel hizmet olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yaptırılan "Akustik Kabuk"un tanıtımı yapıldı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:46 
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