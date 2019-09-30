Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na BTSO desteği
12 dakika önce
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) salonlarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) kullanımı ve Bursa sanatseverlerine bir kültürel hizmet olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yaptırılan "Akustik Kabuk"un tanıtımı yapıldı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) salonlarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) kullanımı ve Bursa sanatseverlerine bir kültürel hizmet olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yaptırılan "Akustik Kabuk"un tanıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:46
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