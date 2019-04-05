Son Dakika Haberleri: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Konser

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Konser

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta Bach ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Konser, System.String[]
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta Bach ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.

Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ulaş Yurtoğlu solist olarak sahne aldı.

Gecede J. Sebastian Bach'ın "Air" ve "Obua d'Amore Konçertosu" ile Joseph Haydn'ın "Senfoni no: 63 Hürrem" eserleri, Ulaş Yurtoğlu ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.


Konserin sonunda müzikseverleri selamlayan Ulaş Yurtoğlu uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:42 Kaynak: AA

Merinos, Haydn, Bursa, Kültür Sanat
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