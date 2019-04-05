Son Dakika Haberleri: Bursa bölgesine 2 yılda 1,9 milyar dolarlık destek

Bursa bölgesine 2 yılda 1,9 milyar dolarlık destek

2 saat önce

725 milyon dolarlık kısmı sigorta, 1 milyar 176 milyon dolarlık kısmı ise kredi olmak üzere Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik illerindeki KOBİ'lere son 2 yılda toplam 1,9 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank, 2019'da destek oranını yüzde 10 artıracak.

Bursa bölgesine 2 yılda 1,9 milyar dolarlık destek , System.String[]
725 milyon dolarlık kısmı sigorta, 1 milyar 176 milyon dolarlık kısmı ise kredi olmak üzere Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik illerindeki KOBİ'lere son 2 yılda toplam 1,9 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank, 2019'da destek oranını yüzde 10 artıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:06 

Çanakkale, Sigorta, Bursa, Ekonomi
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