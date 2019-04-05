Bursa bölgesine 2 yılda 1,9 milyar dolarlık destek
2 saat önce
725 milyon dolarlık kısmı sigorta, 1 milyar 176 milyon dolarlık kısmı ise kredi olmak üzere Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik illerindeki KOBİ'lere son 2 yılda toplam 1,9 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank, 2019'da destek oranını yüzde 10 artıracak.
725 milyon dolarlık kısmı sigorta, 1 milyar 176 milyon dolarlık kısmı ise kredi olmak üzere Bursa
, Çanakkale
, Balıkesir
ve Bilecik
illerindeki KOBİ'lere son 2 yılda toplam 1,9 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank
, 2019'da destek oranını yüzde 10 artıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:06
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