Son Dakika Haberleri: Bursa boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı
Son Dakika Güncel Bursa boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

Bursa boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

1 saat önce

BURSA'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı.

BURSA'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum dedi.

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Mustafa Nezih A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Karaş, geçen yıl ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynadı. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Nezih A.'dan boşanan Karaş, bu sabah Uludağ'ın eteklerinden yamaç paraşütüyle eğiticisinin eşliğinde havalandı. Karaş, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki boş araziye iniş yaptı. Alanda kendisini bekleyen arkadaşlarının alkışladığı Karaş, lokma dağıttı. Karaş ayrıca havada 'Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son' yazılı pankart açtı.

Boşandığım zaman uçacağım dediğini hatırlatan Meryem Karaş, Söz vermiştim, 'Boşandığım zaman uçacağım' diyerek. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak 'Şiddetin her türlüsüne son' diyorum dedi.

Bursa boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
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