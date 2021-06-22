Bursa'da "Osmanlı Dönemi Bosna Edebi Eserleri Sergisi" açıldı - Son Dakika

Bursa ile Bosna Hersek arasındaki köklü bağların gelecek nesillere aktarılması ve dönemin edebi eserlerinin bugünlere taşınması amacıyla hazırlanan "Osmanlı Dönemi Bosna Edebi Eserleri Sergisi" izlenime sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna Hersek'in Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek ve Saraybosna Tarih Arşivi Müdürü Haris Zaimovic'i Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.

Ziyarette konuşan Avdic, 1996-1998 yıllarında TOFAŞ Basketbol Takımı'nda oynadığını, Bursa'nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ülkesi ile Bursa arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını vurgulayan Avdic, ilişkilerin son savaşın ardından daha yoğunlaştığını ve gelecekte de aynı düzeyde devam edeceğini ifade etti.

Başkent Saraybosna ile Bursa'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatan Aktaş ise Kovid-19 salgını sebebiyle son 1,5 yıldır Balkanlar'a ve kardeş şehirlere verimli gidiş gelişlerin olmadığını, ekonomik ilişkilerin yanında kültürel ilişkilerin de bu süreçten etkilendiğini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Aktaş ile Bakan Avdic tarafından Saraybosna Tarih Arşivi ve Bursa Araştırmaları Merkezi arasındaki tarihi arşiv çalışmalarında karşılıklı iş birliği, iki şehir arasında tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması, kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, Saraybosna ve Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin duyurulması için faaliyetler gerçekleştirilmesi amacıyla iyi niyet anlaşması imzalandı.

Daha sonra, Osmanlı döneminde Bosna Hersek'te yetişmiş alim ve sanatçıların edebi eserlerinden oluşan serginin açılışına geçildi. Tayyare Kültür Merkezi'nde 14 eserin yer aldığı "Osmanlı Dönemi Bosna Edebi Eserleri Sergisi", Bakan Avdic ve Aktaş'ın konuşmalarının ardından ziyarete açıldı.