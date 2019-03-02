Bursa Bozbey'den Muhtarlara Yönelik Açıklama

Bozbey'den muhtarlara yönelik açıklama Osmangazi
ilçesindeki muhtarlarla biraraya gelen Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
, Bursa'daki bütün muhtarlara seslendi ve 'Bünyesinde konaklama alanı da bulunan bir sosyal alanı muhtarlarımıza kazandıracağız. Yönetimi de muhtarlarımızda olacak' dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Bursa'nın sorunlarının ve geleceğinin konuşulduğu buluşmada Bozbey, muhtarların beklentilerini de dikkatle dinledi. Katılımcılık anlayışıyla Bursa'yı muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve Bursalılar'la birlikte yöneteceklerini belirten Mustafa Bozbey, Bursa'da bugüne kadar görev yapmış ve görev yapmaya devam eden tüm muhtarlara bir de müjde verdi. Bozbey, bünyesinde konaklama alanı da bulunan, muhtarların biraraya gelebileceği, sosyal faaliyetler yürütebileceği bir merkez yapacaklarını söyledi. Bozbey şöyle konuştu: 'Bu projeyi, Bursa'nın merkezinde düşünüyoruz. İlçelerden ya da köylerden merkeze gelen muhtarlarımız, dilediği taktirde burada konaklayabilecekler. Aynı zamanda tanışma ve kaynaşma ortamını sağlayacak olan bu merkez, bugüne kadar Bursa'da görev yapmış tüm muhtarlarımızın nefes alabileceği bir alan olacak. Bu merkezin yönetimini de, muhtarlar birliği yapacak. Merkezin ismini de yine muhtarlarımız koyacak. Bu projeyi, sizlere danışarak yapacağız. Bursa'nın merkezinde, Bursa'nın muhtarlarının sosyal bir alanı olacak.'
'HEPİMİZ TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZ'
Birlikte yönetim anlayışını sergileyen belediye başkanlarının başarılı olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bunu Nilüfer'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozbey, 'Mahalle komitelerimizle biz bunu başardık. Nilüfer bugün insani gelişmişlikte Türkiye
'nin 5. ilçesiyse, bunda muhtarlarımızın da çok büyük katkısı var' dedi. Nilüfer'de muhtarlara yönelik verdikleri destekleri ve çalışma sistemini de Osmangazi muhtarlarıyla paylaşan Bozbey, bunu Bursa'nın geneline yayacaklarını belirtti. 'Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız' diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 'Derdimiz Bursa ve Bursalılar'ın sorunlarını çözmek. Yapacağımız çok işimiz var. Önce değişimi ve dönüşümü sağlamamız lazım. İyi bir planlamayla mahallelerimizi, genelde de Bursa'yı güzelleştirmemiz gerekiyor. Yeşil Bursa'ya dönmemiz lazım. Hep birlikte 31 Mart'ta Bursa'nın gülümsemeye başlayacağı günü bekliyoruz' şeklinde konuştu.
'TRAFİK SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM GETİRECEĞİZ'
Bursa'nın sorunlarına da değinen Mustafa Bozbey, ulaşım ve trafikten kentsel dönüşüme kadar birçok konuda çözüm önerilerini muhtarlarla paylaştı. Bursa'da trafikle ilgili yapılan uygulamaların kesin çözüm olmadığını söyleyen Bozbey, 'Belli bölgelerde çok fazla trafik sıkışıklığı var. Acemler'deki kavşağın hala çözülmemiş olmasından kaynaklı bir sorun. Alacağımız kararlarla trafiğin rahatladığını göreceksiniz. Bazı uygulamalar yapılıyor ancak onlar sadece baypas. Biz, kentin her yerini iyi planlayarak, kesin çözümden yanayız' ifadelerini kullandı.
Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Alaşarköy Mahallesi Muhtarı İdris Aydın
ile Marmara
Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Tuzpazarı Mahallesi Muhtarı Ferruh Sevimgil de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.