Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Macar pasör çaprazı Arpad Baroti'yle sözleşme imzaladı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı. Geçen sezon kadrosundan 6 sporcusuyla yoluna devam eden ve Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Fatih Cihan, Murathan Kısal, Çağatay Durmuş, Muhammed Kaya gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak Macar oyuncu Arpad Baroti'yi renklerine bağladı.