Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı - Son Dakika

Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Macar pasör çaprazı Arpad Baroti'yle sözleşme imzaladı.

Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Macar pasör çaprazı Arpad Baroti'yle sözleşme imzaladı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı. Geçen sezon kadrosundan 6 sporcusuyla yoluna devam eden ve Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Fatih Cihan, Murathan Kısal, Çağatay Durmuş, Muhammed Kaya gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak Macar oyuncu Arpad Baroti'yi renklerine bağladı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Dunaffer takımında başlayan Baroti sırasıyla Tonno Callipo, Vero Volley, Ansan OK Savings Bank, Citta di Castello, Berlin Recycling Volleys, Suwon KEPCO Vixtorm, Hyundai Capital Skywalkers, Narbonne Volley ve Grupa Azoty ZAKSA takımlarında forma giydi. 2.03 uzunluğuyla pasör çaprazında görev yapan oyuncu aynı zamanda Macaristan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Koronavirüs, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor
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