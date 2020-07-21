Bursa BŞB'de testi pozitif çıkan sporcudan iyi haber

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncunun, sonraki test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Daha önce Voleybol Erkek A Takımımızda yapılan Covid-19 testlerinin ardından test sonucu pozitif çıkan sporcumuzun dün yapılan ikinci test sonucu negatif çıkmıştır. Söz konusu sporcumuzun karantina ve izolasyon süreci devam etmektedir. Sporcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Takımımızda yer alan diğer sporcu ve teknik ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.