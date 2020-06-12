Bursa BŞB'den filede iki transfer daha

AXA Efeler Ligi'nde yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fatih Cihan ve Çağatay Durmuş'la sözleşme imzaladı.

AXA Efeler Ligi'nde yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fatih Cihan ve Çağatay Durmuş'la sözleşme imzaladı. Koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen liglerin ardından yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dış transferde Serkan Kılıç, Murathan Kısal gibi önemli isimlerle anlaşma sağlayan yeşil-beyazlılar orta oyuncu Fatih Cihan ve libero Çağatay Durmuş'u da renklerine bağladı. Voleybola Bursa'da başlayan 1994 doğumlu libero Çağatay Durmuş son olarak Voleybola Bursa'da başlayan 1994 doğumlu libero Çağatay Durmuş son olarak Afyon Belediye takımı forması giyerken, 1.97 cm boyundaki orta oyuncu Fatih Cihan ise geçtiğimiz sezon Arhavi Voleybol takımında görev yaptı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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