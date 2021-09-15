Bursa BŞB, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor, yeni sezon öncesinde mücadele verecek

YENİ sezon öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor mücadele verecek.

2021-2022 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar 3 hazırlık maçı oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugünden itibaren 3'lü turnuvaya evsahipliği yapacak. Bir ayı aşkın süredir sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden, bu kapsamda Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, Galatasaray ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile hazırlık maçlarında karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takım, 3 gün sürecek turnuvada boy gösterecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor'un yer alacağı turnuvada müsabakalar Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, turnuvanın ardından 23-25 Eylül tarihleri arasında İzmir 'de gerçekleştirilecek ve Arkasspor, Ziraat Bankkart ile Altekma'nın yer alacağı TSYD Turnuvası'na katılacak.Ardından 1-3 Ekim tarihleri arasında yine İzmir'de gerçekleştirilecek AXA Sigorta Kupa Voley'de A Grubu'nda Galatasaray, Solhanspor ve Cizre Belediyespor'la karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 10 Ekim'de ise İzmir'de oynayacağı Altekma maçıyla ligin startını verecek.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından 16-18 Eylül tarihleri arasında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkasspor'un da yer alacağı 3'lü turnuva Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.Turnuva Programı (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)YARIN14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta17 Eylül Cuma14.00'te Arkasspor-Fenerbahçe HDI Sigorta18 Eylül Cumartesi

14.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor