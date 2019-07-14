Son Dakika Haberleri: Bursa BŞB'li kanocular Türkiye Şampiyonu oldu
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Bursa BŞB'li kanocular Türkiye Şampiyonu oldu

3 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Ordu'da düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Kupası Deniz Kanosu Yarışları'nda takım halinde şampiyon oldu.

Bursa BŞB'li kanocular Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Ordu'da düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Kupası Deniz Kanosu Yarışları'nda takım halinde şampiyon oldu.
Altyapısına verdiği önemin meyvesini şampiyonluklarla alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kano branşında da tarih yazmaya devam ediyor. Büyükşehirli kanocular, Ordu'da düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Kupası Deniz Kanosu Yarışları'nda 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek takım halinde turnuvanın şampiyonu oldu.
Türkiye Kano Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan ve 11-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yarışlara 12 takımdan 80 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 9 sporcu ile mücadele ettiği yarışlarda, Büyük Kadınlar kategorisinde Simge Kaya birinci, Kardelen Yaranç ise üçüncü sırada yer aldı. Büyük Erkeler'de Alper Akbulut ile ikincilik ve Adem Ergül ile üçüncülük madalyası kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genel klasmanda ise birinci sırada yer alarak takım halinde 'Türkiye Şampiyonu' oldu.


- Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:53 Kaynak: DHA
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