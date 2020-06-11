Bursa BŞB, Murathan Kısal ile anlaştı

AXA Efeler Ligi'nde yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar dış transferde Ramazan Serkan Kılıç ve Anıl Tokat'ın ardından orta oyuncu Murathan Kısal'la anlaşma sağladı.