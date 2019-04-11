Bursa Bu Antika Dükkanındaki Hiç Bir Ürün Satılık Değil

Bu antika dükkanındaki hiç bir ürün satılık değil Bursa
'da yaşayan Rafet Nalıncılar (84), 62 yıldır topladığı yüzlerce antika ürünü 10 yıldır küçük dükkanında sergiliyor. Her birine aşkla bağlı olduğunu belirten Nalıncılar, Çok ısrar edenler oluyor ama hiç birini satmıyorum. 10 liralık ürüne bin lira verseler yine satmam dedi.
Bursa'da 62 yıl önce aile mesleği olan kuyumculuğa başlayan Rafet Nalıncılar(84), 30 yıl boyunca kuyumculuk yaptı. Meslek hayatında yine ailesinin diğer üyelerinin de olduğu gibi antika ürünlere merak saran Nalıncılar, çevresinden antika ürünler toplayıp evinde koleksiyon yapmaya başladı. Kuyumculuktan 1988 yılında emekli olan Nalıncılar, hobisine daha çok yönelince yüzlerce antika ürüne sahip oldu. 2009 yılına kadar evinde sakladığı eşyaları kendisine ait dükkanda sergilemek isteyen Nalıncılar Tarihi Koza Han
'daki dükkanını 'Antikacı'ya dönüştürdü. Dükkanının pek çok yerine astığı 'Satışımız yoktur' yazıları ile dikkat çeken Nalıncılar yaptığı açıklamada, Benim dükkanımda satış yok. Bana çok eşya almak için gelen oldu. ancak satmıyorum. Çok ısrar eden de oluyor, bu eşyaları satamam. Eşyalarımı çok seviyorum dedi.
BENİM PARAYA İHTİYACIM YOK
Dükkanında kendisi için değerli olan işin vatandaşlara antikaları sergilemek olduğunu belirten Nalıncılar, 10 liralık bir eşyaya bin lira teklif etseler vermem. Benim paraya ihtiyacım yok. Vatandaşlar gelince mutlu oluyorum. Eşyaları tanıtıyorum, onlara keman çalıyorum ifadelerini kullandı.
Dükkanına pek çok turistin geldiğini belirten Nalıncılar, Kozahan'ı gezmeye gelen turistler benim dükkanıma da uğruyor. Dükkana gelip eşyalara bakıyorlar. Bende onlarla sohbet ederek mutlu oluyorum. İleride ömrüm yeterse müze açmak istiyorum şeklinde konuşmasını sürdürdü.
FAVORİLER EYFEL KULESİ VE NALIN
1957 yılında aldığı Metal Eyfel Kulesi
minyatürü ile ilk antika koleksiyonuna başlayan Nalıncılar, Dükkanımda ki antika sayısı belki 100, belki bin. Sayamadık. Burada en eski antika eşyam Osmanlı kılıçları. Koleksiyonerliğe ilk başladığım eşya 1957 yılında aldığım Eyfel Kulesi. Onunla başladım, benim için özel bir parça. Bir de dedemin yaptığı nalınlar benim için çok kıymetlidir. Bunlar el yapımı, yaklaşık 150 yıllık nalınlar. Gerçi burada bütün eşyalar kıymetli benim için dedi.