Bursa bu fabrikanın forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa bu fabrikanın forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor - Son Dakika

Bursa bu fabrikanın forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor

6 saat önce

Bu fabrikanın forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyorBursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasının forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor.

Bu fabrikanın forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasının forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor.

Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında çalışan 40 kadın forklift operatörü, emekleriyle takdir topluyor. 15 ton ağırlığındaki forklifti bir otomobil gibi kullanan kadın operatörler, forklift sayesinde 7 ton ağırlığındaki ürünleri naklediyorlar. Bu noktada eğitim de alarak belge sahibi olan kadın operatörleri görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor.

"KADINLAR DAHA DİKKATLİ VE TİTİZ"

Forklift Eğitmeni Fidan Dönmez Arslan, fabrikalarında 'Eğitim bizden, çalışmak sizden' sloganıyla başlayan eğitim süresince 240 kadının forklift operatörlüğü eğitimi aldığını belirterek, "Eğitimimiz 15 dönemdir devam etmekte, 3 ay sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sürücü Kursu ve Starwood Akademi işbirliği ile operatörler belgelerini almaktadır. Eğitimler ile ilgili ücretler firmamız tarafından karşılanmaktadır. Şuan da firmamızda 40 kadın operatör çalışmaktadır. Erkekleri üzmek istemeyiz ancak kadınların daha dikkatli ve titiz olduklarını görüyoruz. Bu sayede iş kazası riski azalıyor. Forklift ağırlığımız 14.5 ton. Kadınlarımız bu operatörler sayesinde 7 ton ağırlığındaki ürünlerin naklini sağlıyorlar. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz" dedi.

"KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Forklift operatörü Tülay Güneş ise, 'Forklift operatörlüğü mesleği ilgimi çok çekti. Neden bende bu işi yapmayayım dedim. Erkeklerin yaptığı işi yapabileceğimi düşündüm. Eğitimler sayesinde belgelerimizi aldık. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Forklift kullanmayı seviyorum. Kadınlar isterse her şeyi yapar" diye konuştu.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Diğer Forklift operatörü Bengül Özgün de, 'Forklifte olan merakım vardı. Birkaç bayanın bu işi yaptığını görünce bende başladım. Genelde erkeklerin yaptığı iş ama bunu isterse bayanlarda rahatlıkla yapabilir. Bende 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa bu fabrikanın forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:14 Kaynak: DHA
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