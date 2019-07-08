Bursa Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı

Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdıBursa'da, iki minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen Ahmet A. (34) ve Hasan G. (36) arasındaki tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Duraktan ayrılan ikili arasında, servis güzergahı olan İstanbul Caddesi üzerinde tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran ikiliyi yolcular ve yol üzerinden geçen diğer servis şoförleri ayırdı. Kavga anını yol üzerinden geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.