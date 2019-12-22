Bursa-bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. - Son Dakika

Bursa-bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

6 saat önce

Bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Tepe Sokak'ta Mustafa Kıran'a ait oto bakım servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle büyüyen yangına 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personeli müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bursa-bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı
Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu Sazlık yangınında mandalar telef oldu Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
20:25 Spor berna gözbaşı şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz - Son Dakika
20:22 Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:20 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti - Son Dakika
20:14 Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın türkiye bugün kendi tarihinin aktörü haline gelmiştir - Son Dakika
20:10 Lens cezalı duruma düştü - Son Dakika
19:29 Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Son Dakika
19:25 PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 20:28:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]