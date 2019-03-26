Bursa Bursa'da Park Kavgasında 3 Kişi Sopayla Yaralandı
1 saat önce
Bursa'da park kavgasında 3 kişi sopayla yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde park kavgasında 3 fabrika işçisi yaralandı.
Bursa
'da park kavgasında 3 kişi sopayla yaralandı
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde park kavgasında 3 fabrika işçisi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya
Sanayi Sitesi'nde kapı önüne araç park edilmesi yüzünden fabrika çalışanlarıyla, 5 kişilik bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle B.S, otomobilden aldığı sopasıyla iş yeri çalışanları Burhanettin C, Eren K. ve Abdurrahman A.'yı darp etti. Aldıkları darbelerle yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Sopayla saldıran B.S. gözaltına alınırken polis kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:41 Kaynak: DHA
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