Bursa Bursa'da Yeşilay'dan Mehteranlı Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Bursa
'da Yeşilay
'dan Mehteranlı sağlıklı yaşam yürüyüşü
Bursa'da 'Yeşilay Haftası
' dolayısıyla Yeşilay Bursa Şubesi'nce bağımlılığa karşı, Mehter Takımlı sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi Dörtyol
kavşağından başlayan yürüyüş Mehter Takımı'nın birbirinden güzel çaldığı marşlar eşliğinde 'Sağlıklı bir yaşam için bağımlılığa hayır' pankartıyla ve vatandaşların büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşe AK Parti
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç
, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı
, Genel Sekreter
Suat Avras, Yeşilay gönlüleri, Büyükşehir Beledeiyesi İzci gurubu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, AK Parti İl Kadın Kolları üyesi Emine Köten, çok sayıda vatandaşlar katıldı. Şehreküsütü caddesi boyunca yüreyen kortej 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda kurulan Yeşilay çadırına geldi. Çadırın önünde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi
İzci gurubunda bulunan Yeşilay gönüllüsü izci Sefa Özen, gurup adına bildirgeyi okudu.
Bildirge de, 'Yeşilay'ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attı. Bu yıl da 'Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var' diyerek kutlayacağımız bu haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz? denildi.
Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, 'Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm Dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz' şeklinde konuştu.
Gurup yapılan acıklamaların ardından dagıldı.