Bursa Bursa'daki Hamam Faciasında Hayatını Kaybeden Doktor Toprağa Verildi

Bursa
'daki hamam faciasında hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
Bursa'da geçtiğimiz pazar günü Kestel
Tarihi Şifa Hamamı'nda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Dr. Osman Onay son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'na gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay
, içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk
Doğan da fenalaşarak, yere yığıldı. Peşinden gittiği ağabeyinin düştüğünü gören 11 yaşındaki kardeşi ise dışarı çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Habip Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken dün Kestel'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Doğan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu
'ndan bu sabah alınarak, Kestel'deki Beşevler
Camii'ne getirildi. Habip Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kestel'te muaynanesi bulunan Dr. Osman Onay'da dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Onay'ın cenazesi Kestel Merkez
Camii'nde kılınan öğle namazanın ardından Kestel ilçe mezarlığına defnedildi.