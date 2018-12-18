Son Dakika Haberleri: Bursa Bursa'daki Hamam Faciasında Hayatını Kaybeden Doktor Toprağa Verildi

Bursa Bursa'daki Hamam Faciasında Hayatını Kaybeden Doktor Toprağa Verildi

3 saat önce

Bursa'daki hamam faciasında hayatını kaybeden doktor toprağa verildiBursa'da geçtiğimiz pazar günü Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Dr. Osman Onay son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'daki hamam faciasında hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

Bursa'da geçtiğimiz pazar günü Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Dr. Osman Onay son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'na gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay, içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan da fenalaşarak, yere yığıldı. Peşinden gittiği ağabeyinin düştüğünü gören 11 yaşındaki kardeşi ise dışarı çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Habip Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken dün Kestel'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Doğan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah alınarak, Kestel'deki Beşevler Camii'ne getirildi. Habip Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kestel'te muaynanesi bulunan Dr. Osman Onay'da dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Onay'ın cenazesi Kestel Merkez Camii'nde kılınan öğle namazanın ardından Kestel ilçe mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:03 Kaynak: DHA

Kestel, Bursa, 3. Sayfa
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