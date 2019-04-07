Bursa Bursa Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi Açıldı
47 dakika önce
Bursa Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi açıldıBursa'da kuaförlük mesleğine uzman yetiştirmek amacıyla Bursa Kuaförler Odası öncülüğünde kurulan Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi'nin açılışı gerçekleşti.
Bursa Kuaför
ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi açıldı
Bursa'da kuaförlük mesleğine uzman yetiştirmek amacıyla Bursa Kuaförler Odası öncülüğünde kurulan Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi'nin açılışı gerçekleşti.
Bursa Kuaförler Odası'nın kuaförlük mesleğinde yeterliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi'nin açılışı Nilüfer'deki BESOB Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışa Türkiye
Berberler ve Kuaförler Başkanı Bayram Karataş
, Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici, oda üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Oda başkanı Geçici, akademinin kuruluş amacının meslektaşlarının kendilerini geliştirecekleri imkanı sunmak olduğuna değinerek, ??11 Şubat 2018'de Bursa Kuaförler Odası Başkanı seçildim. Bundan sonra da yönetimim de akademiye çok önem verdi. Çok hızlı ilerledik. Yönetimimin katkılarından dolayı benimle birlikte çalıştıkları ve bu akademiyi bizlere kazandırdıkları için firmalar ve yönetimime çok teşekkür ediyorum, çünkü onlarla başardık. Akademimizin 2 amacı var, ilk amacı meslektaşlarımızın becerilerinin üzerine yeni beceriler koymak. Yeni trendleri onlara daha çabuk ulaştırmak, 2'nci amacımız personel sorunu yaşıyoruz. Burada sıfır elemanları alıp, eğitmek ve meslektaşlarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:43 Kaynak: DHA
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