Bursa Bursa'nın Tek Kadın Halk Otobüsü Şoförü 'Kadının Yapamayacağı Hiç Bir Meslek Yoktur'

Bursa'nın tek kadın halk otobüsü şoförü 'Kadının yapamayacağı hiç bir meslek yoktur'Bursa'nın ilk kadın belediye otobüs şoförü Ayşen Akçay, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Bursa'nın tek kadın halk otobüsü şoförü 'Kadının yapamayacağı hiç bir meslek yoktur'



Bursa'nın ilk kadın belediye otobüs şoförü Ayşen Akçay, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. İmkan verildiği taktirde kadınların her işin üstesinden gelebileceğini belirten Akçay, Kadının yapamayacağı hiç bir meslek dalı yoktur. Yeter ki istesinler. Korkulacak bir şey yok dedi.



Ağır vasıta ehliyetini 2006 yılında alarak uzun yıllar TIR şoförlüğü yapan Ayşen Akçay (43), otobüs şoförü olabilmek için büyük çaba gösterdi. Akçay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvurudan olumlu sonuç alarak geçtiğimiz yıl BURULAŞ bünyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak göreve başladı. Farklı güzergahlarda otobüs kullanan Akçay, karşılaşmış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tüm kadınların bu özel gününü kutlatan Akçay, imkan verildiği taktirde kadınların her işi yapabileceğini belirtti.



Cesareti olan her kadının otobüs şoförü olabileceğini söyleyen Akçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Cennet annelerin ayaklarının altındadır derler. Gerçekten de öyle. Kendimi bildim bileli sarı otobüs şoförü olmak istiyordum. Bunun için çok mücadele ettim. Başvurularım kabul edildi. Sınava girdim kazandım. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum ama bu böyle bitmiyor dedi.



İşini ve yolcularını sevdiğini belirten Akçay, Kadının yapamayacağı hiç bir meslek dalı yoktur. Yeter ki istesinler. Buyursun gelsinler, değerlendirsinler. Korkulacak bir şey yok. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi

Aşkım Kapışmak'tan, Çok Konuşulacak Sıla ile Ahmet Kural Yorumu: Seviyorsunuz Birbirinizi!

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serdiler