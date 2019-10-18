BURSA Büyükelçi İkbal'den Konseye ziyaret

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yaklaşık 4 ay önce Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Lalu Muhammed Iqbal'i, Bursa Kent Konseyi binası girişinde karşıladı. Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile elçilik yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Endonezya'nın Türkiye için dost bir ülke olduğunu söyledi. Endonezya'dan bahsedilince Türklerin içini bir sıcaklığın kapladığını söyleyen Orhan, Endonezyalıları çalışkan, gayretli ve dost bir ülkenin insanları olarak bildiklerini ifade etti. Orhan, "Bursa'da okuyan Endonezyalı öğrenciler, evlenerek Bursa'ya yerleşen gelin kızlarımız var. Hepsi bizlerin kardeşi. Bir istekleri ve bir arzuları olursa her zaman yanlarındayız" dedi.

Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ise, samimi karşılamalarından ve misafirperverliklerinden dolayı Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'a teşekkür etti. Bursa'dayken kendilerini evlerindeymiş gibi hissettiklerini ifade eden İkbal, "İki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin güçlü bir zeminde, ancak bilhassa ekonomik ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bursa Kent Konseyi ile de geçmişten gelen bir ortak çalışma kültürümüz var. Bunu daha da güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.