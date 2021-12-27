BURSA BÜYÜKORHAN KOCADERE GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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BURSA BÜYÜKORHAN KOCADERE GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

27.12.2021 11:24

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bursa iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bursa iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Bursa Büyükorhan Kocadere Gölet'inde, gövde dolgusu imalatları devam ediyor. Çalışmaları devam eden Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti'nin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850. 000 m3içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

Kaynak: Habermetre
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Devlet Su İşleri, Büyükorhan, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BURSA BÜYÜKORHAN KOCADERE GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA BÜYÜKORHAN KOCADERE GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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