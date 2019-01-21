Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Adayları Aktaş ve Bozbey Bir Araya Geldi

Bursa Büyükşehir Adayları Aktaş ve Bozbey Bir Araya Geldi

22 dakika önce

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Adayları Aktaş ve Bozbey Bir Araya Geldi, System.String[]
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bozbey, doğru planlanan yatırımlarda Aktaş'ın yanında olduklarını ifade ederek, "31 Mart'tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Aktaş ise "Sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten" diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında il protokolüne resmi ziyaretler gerçekleştiren CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'a makamında ziyarette bulundu. Başkan Bozbey, seçim sürecinin demokrasinin kurallarına uygun devam etmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HİZMETLERİ İÇİN AKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a ve Bursa'ya bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Bozbey, "Sayın Alinur Aktaş'ın yapmış olduğu güzel işlerde yanında olduk. Ama tabii ki kentin sorunları noktasında, farklı projelerimizle biz de gündemi ona göre belirleyip, Bursalılarla paylaşacağız. 31 Mart'tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Seçim çalışmalarınızda da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da seçimlerin kazasız, belasız ve sorunsuz gerçekleşmesi temennisinde bulunup, "Demokrasinin gereği olarak insanlar sandığa gidecek ve hür iradeleriyle bugüne kadar yapılanlar, yapılmak istenenler ve bundan sonraki süreç, dünya konjonktürü içindeki Türkiye'nin yerini göz önüne alarak kararlarını verecekler. Nihayetinde sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten" ifadelerini kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Alinur Aktaş, Bursa, Politika
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