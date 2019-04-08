Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Mazbatasını Aldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Mazbatasını Aldı

33 dakika önce

AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, mazbatasını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, mazbatasını aldı.

Bursa Adliyesi Konferans Salonu'ndaki törende, Aktaş'a mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir verdi.

Aktaş, Bursalılara teşekkür ederek, "31 Mart seçimlerinde ülkemizin farklı noktalarında maalesef ölümlü olaylara bile tanık olduk. Bursa'da sıkıntı yaşanmaması yetkililerin, vatandaşların, partilerin sağduyulu ve olgun davranmasından kaynaklandı." diye konuştu.

Aktaş, istifa eden önceki dönem belediye başkanı Recep Altepe'nin yerine başkanlık yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bursalıların teveccühüyle 50 bin civarında bir oy farkıyla seçildik lakin farkın ya da aldığımız oyun hiç önemi yok. Ben artık Bursa'nın seçilmiş başkanıyım. Bu teveccühe bizim gecemizi gündüzümüze katarak mukabele etmemiz gerekiyor. Bursa'nın yıllardır bekleyen kangren olmuş sorunlarına karşı inşallah canla başla çalışacağız."

Törene, bazı milletvekilleri ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:22 Kaynak: AA

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