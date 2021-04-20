Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, koronavirüse yakalandı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada olduğunu duyurdu.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada olduğunu duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.



Son Dakika

Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı

Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı

Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti