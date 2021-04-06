Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş AA'nın 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takvim yaprakları 6 Nisan 1920'yi gösterirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' için yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 101. yaşını kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
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