Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa'da yaşayan Filistinli aileyi ziyaret etti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa'da yaşayan Filistinli aileyi ziyaret etti

15.05.2021 14:55
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa'da yaşayan Filistinli aileyi ziyaret etti, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan Filistinli bir aileyi evlerinde ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan Filistinli bir aileyi evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem'in, ziyaret için, 5 yıl önce doktora eğitimi için Bursa'ya gelen Yasir Hamad ve eşi Lobna Jaber'in evine gittiği belirtildi.

Kızı Yomna, oğlu Abdullah ve yüksek lisans öğrencisi olan kız kardeş, Hiba Hamad ile birlikte yaşayan Yasir Hamad, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa'ya Gazze'den geldiğini belirten Hamad, "Şu an oradakiler çok zor durumdalar. Geçen gece bizim oturduğumuz mahalleye en gelişmiş savaş uçaklarıyla saldırdılar. Çok sayıda sivil insan şehit oldu. 24 saat geçti ama hala toprak altından insanlar çıkartılıyor. Sadece Türkiye'den oradaki insanlara yardım ulaşıyor. Türk halkı bize destek veriyor." dedi.

Türk halkının desteğinin Filistinlilere moral olduğunu ifade eden Hamad, şunları kaydetti:

"Diğer Müslüman devletler de yüksek sesle destek verse durum şimdi çok farklı olurdu. 4-5 gün içerisinde 135 şehit verildi. 5 binden fazla da yaralı var. Binlerce ev yıkıldı. Dün babamla iletişim kurdum evimiz tamamen yıkılmış. Şu an okulda kalıyorlar. Babamla konuşurken başkan Alinur Aktaş'ın ziyaretinden, Türk halkının verdiği destekten bahsettim. Çok sevindiler ve 'Artık sizin iyi olduğunuza eminim ve merak etmiyorum' dediler."

"Türk vatandaşı olarak Kudüs'e gitmek istiyorum"

Ziyarette konuşan 10 yaşındaki Abdullah Hamad ise, Türk vatandaşı olmak istediğini söyleyerek, "Gazze'de doğdum. Kudüs'e Gazze'de yaşayanlar alınmıyor. Ben ve ailem Kudüs'e hiç gitmedik. Türk vatandaşı olarak Kudüs'e gitmek, Mescid-i Aksa'yı görmek istiyorum." diye konuştu.

Aktaş da, yaptığı açıklamada Filistin'de yaşanan zulüm hakkında Hamad'dan sıcağı sıcağına bilgiler aldıklarını söyledi.

Sıkıntıların bir an önce bitmesi için dua ettiklerini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Türkiye dışındaki bütün İslam dünyasının bu katliama seyirci kalması içimizi kanatıyor. Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Bu gerçeği hiçbir güç değiştiremez. Müslüman dünyasını oradan uzak tutmaya çalışmak abestir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst perdeden tepkisi gösteriyor. Diğer Müslüman devletlerin de aynı tepkiyi koymasını bekliyoruz. Gazzelilerin Kudüs'e girememesi de abesle iştigaldir. Bu bir zulümdür. 10 yaşındaki Abdullah'ın 'Türk vatandaşı olup, o kimlikle Mescid-i Aksa'yı görme ideali beni de duygulandırdı. Bu konunun takipçisi olacağız. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun."

Bursa, Gazze, Kudüs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa'da yaşayan Filistinli aileyi ziyaret etti - Son Dakika


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