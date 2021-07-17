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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor'la ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor'la ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması

17.07.2021 09:50
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor'la ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur'un sosyal medya üzerinden stat kullanım hakkı ve futbolcu Burak Kapacak'ın transferine ilişkin" iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur'un sosyal medya üzerinden stat kullanım hakkı ve futbolcu Burak Kapacak'ın transferine ilişkin" iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddiaları katıldığı televizyon programında yanıtladı.

Belediye Başkanlığı döneminde 3 kulüp başkanının değiştiğinin altını çizen hatırlatan Başkan Aktaş, " Ali Ay'a da Mesut Mestan'a da Erkan Kamat'a da beni sorsunlar. Hangi işlerine, hangi hocalarına, hangi oyuncularına karışmışım? Bakın ben Bursaspor'u seven, Bursaspor'da geçmişte yöneticilik yapmış, Bursaspor'a gönlünü vermiş, Bursaspor'un taraftarı olmuş, herkese buradan seslenmek istiyorum. Ben Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadım" diye konuştu.

"Stadyumdan kira alacağımız var"

2015'ten beri Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor arasında yeni stadyumla ilgili kira sözleşmesi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

"6 yıldır devam eden bir kira sözleşmemiz var. Yıllık kiramız yaklaşık 1 milyon 600 bin lira, alamıyoruz. Şu ana kadar da 9,5-10 milyona kadar ulaşmış bir kira alacağımız var. Bir de Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nin arazisi Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil, hazineye ait. Büyükşehir Belediyesi üst kullanım hakkını almış. Hazine diyor ki, 'Bana bununla alakalı kira vereceksin.' Buradan da bizim 21 milyon 800 bin lira alacağımız var. Ayrıca Recep başkanımızın ve rahmetli Hikmet başkanımızın devam eden davaları var. Bize Sayıştay soruyor, 'Bu parayı niye almıyorsun?'. Ben burada ne yaptım? Özlüce Tesisleri'nin devrini yaptım. Artık orada kira işlemiyor. Bakın ben bir iyilik yaptım. Teşekkür almam lazım. Ben oradaki kiralamayı sonlandırdım. Bu benim takdir edilmem gereken bir hareket."

Atatürk Stadı'nın yıkılması

Adanur'un, sosyal medya üzerinden "Atatürk Stadı'nı niçin yıktınız?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Aktaş, Atatürk Stadı'nın yıkılıp, yıkılmaması konusunda, karar mercii olmadığının altını çizerek, şunları ifade etti:

"(Atatürk Stadı'nın kurulduğu alan) Burası 130 bin metrekarelik arazi. Bunun 70 bin metrekaresi Gençlik Spor Bakanlığı'na ait. Gençlik Spor Bakanlığı'na ait olan bu arazinin yanındaki 60 bin metrekaresinin küçük bir kısmı Recep Başkan döneminde, ağırlıklı büyük bir kısmı benim başkanlığım döneminde kamulaştırıldı. Şimdi üst yapısını biz yaptık, tahsisi bize yapıldı. Biz de bununla alakalı bir kiralama ilişkisi kurmuşuz. Bursaspor bize kira ödüyor mu? Ödemiyor. İlk 1-2 yıllık kirasını da loca olarak ödedim. İşte o benim dönemimde yapıldı. Bundan dolayı da ben ve bütün meclis soruşturma geçirdik. Sayıştay'a bununla alakalı savunma verdik. Bursaspor için değer, helali hoş olsun. Şimdi görüyorum ki 'Stadı niçin devrettiniz?' Devrolan bir şey yok. Stat zaten Büyükşehir Belediyesi'nin, arazisi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı."

Futbolcu Burak Kapacak'ın transferi

Futbolcu Burak Kapacak'ın Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transferine ilişkin iddialara da açıklık getiren Başkan Aktaş, kendisini bir kulübün arayıp aracılık yapmasını istediğini aktardı.

Bursaspor'un 'Başkanım biz futbolcu satmıyoruz, hedefimiz bu.' cevabı üzerine "'Böyle bir şey var bununla alakalı size aracılık edebilirim' dedim. Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorlar. Büyükşehir Belediyespor'da futbol branşı yok. Ben basketbol takımında mı oynatacağım bu çocuğu? Ben isterim ki Bursaspor en üst rakama satsın." ifadelerini kullandı.

İddiaların kendisine haksızlık olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Mesut Mestan'a sorsunlar, transferin bitimine 10 dakika kala Muhammed Şengezer'i Başakşehir'e rica eden kim? Göksel Gümüşdağ'a da teşekkür ediyorum. 'Şu paraya alacaksınız' diyen benim. Bakın bu 3 buçuk yıllık süre zarfında devreye girmem gereken noktalarda devreye girdim. Bunun haricinde hiçbir sporcu ya da hocayla alakalı, takımın stratejisiyle alakalı kimse benim devreye girdiğimi iddia edemez. Ben bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu bir haksızlık, vallahi şu hareketimle bile ben Bursaspor'a fayda sağlıyorum. Ben bu kadar yakın ilgi alaka gösterirken, çıkıp beni bu manada olmayan şeylerle alakalı itham etmeyi ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu düpedüz haksızlıktır. Bu bana atılmış bir iftiradır."

Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Medya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor'la ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika Spor


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