Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hizmette bin gününü anlattı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hizmette bin gününü anlattı

11.11.2020 13:21
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hizmette bin gününü anlattı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve gelmesinin ardından bugüne kadar geçen bin günde hayata geçirdiği projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve gelmesinin ardından bugüne kadar geçen bin günde hayata geçirdiği projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Aktaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1000 Gün Lasmanı" toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın sanayiden tarıma, spordan turizme kadar çok geniş bir yelpazede lokomotif şehir olma özelliği ile Türkiye'nin kalkınmasına güç verdiğini hatırlattı.

Bursa'ya hizmet etmenin kendisine nasip olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursalılara hizmet etmek üzere 'canla başla' diyerek, bin gün önce yola çıktık. Ağır bir sorumluluk aldığımızın bilinciyle çıktığımız bu yolda, Bursa'nın geleneksel dokusunu bozmadan, onu, içinde yaşayanların huzur bulduğu bir şehir olarak geleceğe taşımak için bütün gayretimizi ortaya koyacağımızın sözünü verdik. Söz verdiğimiz gibi bir taraftan bu nadide şehrin var olan değerlerini korurken, diğer yandan da yeni değerlerle zenginleştirmeye çalıştık. Bursa'nın yarınlarını inşa etmek için ortak akıl doğrultusunda ürettiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Yerel yönetimler tarihinde bin gün, kısa bir zaman gibi görünebilir ancak biz bu bin güne çok şeyler sığdırdık."

Bu süreçte Bursa-Ankara arasında adeta mekik dokuduklarını ve bunların sonuçlarını da kısa sürede aldıklarını anlatan Aktaş, ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, spor, sanayi ve teknoloji alanlarında ilgili bakanlıkların desteklerini Bursalılarla paylaştıklarını vurguladı.

Aktaş, "Hanlar Bölgesi Projesi"nin bu görüşmeler sayesinde hayata geçtiğini belirterek, "Gençlerin daha konforlu ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlayan tesisler, devlet eliyle ilk kez Bursa'da yapılacak raylı sistem hattı da bu görüşmeler sayesinde hayat buldu." dedi.

Ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 450 kilometre asfalt, 951 kilometre sathi kaplama, 13 tane köprü yapımını gerçekleştirdik. Toplu ulaşımın daha sağlıklı hale gelmesi amacıyla 271 yeni otobüs kazandırdık. Özel Halk Otobüsü filosunun da yüzde 75'inin yenilenmesini sağladık. Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) 39 liralık tek fiyat uygulaması ile büyük bir indirim yaptık. Toplu taşımada 3 yıldır öğrencilere hiç zam yapmadık. Akaryakıt, işçilik, bakım giderleri gibi sürekli artan masraflara rağmen toplu ulaşımdaki fiyat artışı, 3 yıl boyunca yüzde 14 ile sınırlı tutuldu."

"Turizmle alakalı heyecanımızı yitirdiğimiz düşünülmesin"

Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında "Yeşil Bursa her şeyin en iyisine layıktır." diyerek, nitelikli yeşil alan çalışmaları ve devasa dönüşüm projelerini gündeme aldıklarını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Kent Meydanı'nın kentsel dönüşümü, Çekirge Teras Projesi, tarihi eserlerin restorasyonu, pazar yerleri ve otopark düzenlemeleri, sahil çalışmaları, meydan düzenlemeleri gibi projeleri uygulamaya aldık. 17 ilçede toplam 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. İçme suyundan kanalizasyon hattına, yağmur suyu hattından arıtma tesislerine kadar pek çok çalışmaya imza attık. Bugüne kadar 1 milyon 466 bin 389 metre içme suyu hattı, 907 bin 800 metre kanalizasyon hattı, 383 bin 809 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Yine 73 su deposu ve 10 adet arıtma tesisini Bursa'ya kazandırıldık. Su faturalarından katı atık bedelini çıkardık ve halkımız bu uygulamadan çok memnun kaldı."

Aktaş, 1,5 milyon metrekare nitelikli yeşil alan hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, Vakıfköy Kent Parkı, millet bahçeleri, rekreasyon alanları ve rehabilite edilen alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları ile kente nefes aldırdıklarını dile getirdi.

Bursa'nın turizm pastasından hak ettiği payı alması için çalıştıklarına dikkati çeken Aktaş, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde olduğumuz için turizmle alakalı heyecanımızı yitirdiğimiz düşünülmesin. Biz, turizmi müstakil bir daire başkanlığına dönüştürdük. İnşallah normal sürece geçtiğimizde bu pastadan çok daha fazla pay alabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hanlar Bölgesi'nde yapılan yıkım çalışmaları, Gölyazı'ya yapılan yatırımlar, Bey Sarayı'nın ortaya çıkarılması, restorasyon çalışmaları, gastronomi çalışmaları, doğa turizmi tanıtım çalışmaları gibi projelerle Bursa'mızın turizm pastasından aldığı payı daha da artırmaya çalışıyoruz."

"Bursa'yı değerleri ile yaşatmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Fide ve fidan destekleriyle çiftçinin yanında olduklarını, Bursa'nın marka olmuş tarım ürünlerinin yanı sıra Bursa'nın yeni ürünlerde de marka olması için özel bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Aktaş, hayata geçirilen bütün projelerin yanı sıra devam eden çok önemli çalışmalarının da olduğunu kaydeden Aktaş, şöyle devam etti:

"İnşallah tamamlandıkça hep birlikte bu eserlerin açılışını gerçekleştireceğiz ve bu eserlerin Bursa'ya kattıkları canlılığa hep beraber şahit olacağız. Bu inançla kadim şehir Bursa'yı değerleri ile yaşatmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarınların bugünden daha güzel olması için el birliği ile bize verilmiş bu yetki ve sorumluluk dahilinde gece gündüz, hafta sonu, tatil, bayram demeden, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan ekip arkadaşlarımızla birlikte koşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, partinin il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri de katıldı.

Kentsel Dönüşüm, Alinur Aktaş, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hizmette bin gününü anlattı - Son Dakika


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