Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan 107 yaşındaki Zahide nineye ziyaret - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde 107 yaşındaki Zahide Solmaz'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oğlu Dursun Solmaz'ın evinde yaşayan 11 çocuk, 50 torun sahibi Elazığlı Zahide nine, 3 torununun torununu gördü.

Zahide nine ile bir süre sohbet eden Aktaş, asırlık bir çınarı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Solmaz'ın hayır duasını aldığını aktaran Aktaş, "Zahide nine 107 yaşında olmasına rağmen gayet bilinçli ve bilgili. Elazığ ile ortak irtibatımız nedeniyle anıları da yad etmiş olduk. Ona adeta bir çocuk edasıyla baktıkları için oğlu ve gelinine teşekkür ediyorum. Zahide nineme sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.