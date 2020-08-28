Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan lösemili çocuğa bisiklet hediyesi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 12 yaşındaki lösemi hastası Murat Cuni'ye bisiklet hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lösemi tedavisi gördüğü için zamanının büyük bölümünü Cuni, Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos'ta düzenleyeceği GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı paylaşımı sonrası sosyal medya üzerinden bisiklet istedi.

Tedavi gören çocuğa Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulunarak Cuni'ye bisikletini teslim eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimize, Allah'tan şafi ismiyle şifalar diliyoruz. İnşallah kardeşimizin sıkıntılarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da girişimlerde bulunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü ulusal ve uluslararası çapta bir bisiklet organizasyonu olan GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı yapılacak. Sosyal medyadan baba Mustafa Cuni'nin bizimle paylaşımı etki bıraktığı için biz de evi ziyaret edelim istedik. Ailemize kolaylıklar ve muvaffakiyetler dilerim. Murat kardeşimize acil şifalar diliyorum."

Aktaş'ın kendisini ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Murat Cuni, sosyal medya üzerinden bisiklet talep ettikten sonra dönüş yapılmasının kendisini çok iyi hissettirdiğini vurguladı.

Evde kaldığı için canının çok sıkıldığını anlatan Cuni, hediye edilen bisikletle artık daha neşeli dakikalar geçirebileceğini ifade etti.

Baba Mustafa Cuni ise evladının iki senedir tedavi gördüğünü, gelinen aşamada ilerleme kaydedildiğini aktardı. Yapılacak son kontrollerde her şeyin iyi gitmesi durumunda ilacın da kesileceğini bildiren Cuni, Aktaş'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda isteğine kavuşan Murat Cuni, sokakta bisikletine binerek tur attı.

Aktaş'a ziyaretinde, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Zakir Öztaş ve Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu eşlik etti.