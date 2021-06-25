Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Ziyarete ayrıca, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da eşlik etti.

Sağlıklı Kentler Birliği 35. Olağan Meclis Toplantısına katılmak üzere Malatya'ya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile gerek parti toplantılarımızda gerek büyükşehir belediye başkanları toplantılarında sık sık bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Yerel Yönetimler toplantısında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Gerek Bursa'da yapılan çalışmaların ve uygulamaların Malatya'da yapılan çalışmalarla kıyaslanıp uygulanması, bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı noktasında çalışmalarımızı Ankara'da ki toplantılarda ve ikili görüşmelerimizde birbirimize aktarma gayreti ve çabası içerisinde oluyoruz. Bu ziyaretlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en özel köşelerinden birisi olan Malatya'da bulunmak benim için çok büyük bir mutluluktur. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına katılmak üzere geldiğimiz Malatya'da değerli ağabeyim ve meslektaşım Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret etmek istedim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten pırıl pırıl cadde ve sokaklarıyla, yapılan çalışmalarla ve devam eden faaliyetlerle çok heyecanlı bir Malatya gördüm. Muhakkak şehirlerimizin birbirinden alacağı çok hisse ve tecrübe vardır. Bu güzelliklerin oluşmasında emeği olan tüm büyüklerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa'ya yerleşmiş ama hala Malatya ile bağlarını koparmamış çok sayıda Malatyalı dostlarımız var. Bursa'da gerçekleştirilen birçok etkinlikte Malatyalı Belediye Başkanlarımızla da bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Bu vesileyle tüm dostların selamını iletiyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Gürkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a çeşitli hediyeler verdi.