Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan CHP'li Karaca'ya cevap - Son Dakika

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın BESAŞ ekmeği için yaptığı açıklamaya ilişkin, "4 Ocak'a kadar 250 gr. halk ekmek İstanbul'da 1 TL'ye satılırken; 400 gr. BBB BESAŞ ekmek Bursa'da 1,5 TL'den satılıyordu" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aktaş, CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın "BESAŞ, 1979'da CHP'li Bursa Belediyesi tarafından kuruldu. Bugün biraz gramaj farkı olmakla birlikte, İstanbul'da Halk Ekmek 1 lira, Bursa'da BESAŞ ekmeği 1,75 lira. BESAŞ 2019'da 3 milyon lira zarar etti. BESAŞ arpalık olmaktan çıkarılsın, ekmek fiyatı makul rakama indirilsin" açıklaması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Başkan Aktaş açıklamasında, "Sayın Karaca yine çaktın 'Biraz gramaj farkı' demişsin açıklayalım. 4 Ocak'a kadar 250 gr. halk ekmek İstanbul'da 1 TL'ye satılırken; 400 gr. BBB BESAŞ ekmek Bursa'da 1,5 TL'den satılıyordu. Ayrıca BESAŞ'ın 2020'de zarar etmediği yakında açıklanacak. Peki İBB Halk Ekmek'in 'gramaj olarak bizden daha pahalı iken' 2020'de kaç lira zarar ettiğini bir araştır istersen Araştırma sonucunda bakalım kime teşekkür edeceksin" dedi.

(Gökay Başdan/İHA)