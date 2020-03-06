Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan İdlib gazisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan İdlib gazisine ziyaret - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan İdlib gazisine ziyaret

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Suriye'nin İdlib kentinde 2 Mart'ta rejim unsurlarının topçu atışında bacağından yaralanan gazi Uzman Çavuş Semih Sercan'ı (24) ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan İdlib gazisine ziyaret, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Suriye'nin İdlib kentinde 2 Mart'ta rejim unsurlarının topçu atışında bacağından yaralanan gazi Uzman Çavuş Semih Sercan'ı (24) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kendisine evinde ziyarette bulunan Aktaş'a yaşadıklarını aktaran Sercan, aynı saldırıda yanında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın üzüntüsünü annesi ve kardeşlerinin verdiği moralle atlatmaya çalıştığını belirtti.

Gazi olduğu günü anlatan Sercan, kendilerine yapılan topçu atışlarına karşılık verdiklerini ve şehit arkadaşıyla birlikte mevziden dışarı çıktıklarını kaydetti.

Karşı atış yaptıktan sonra yakınlarına top ateşi düştüğünü belirten Sercan, şunları aktardı:

"İki yıldır beraber olduğum devrem yanımda şehit oldu. Orada güvenlik amaçlı, rejimin önüne hat kurmuş durumdayız. Sürekli mevzilerde yatıp kalkıyoruz. Bir nevi Çanakkale zamanını yaşıyoruz orada. Bizim olmamız gereken yer orası. O topraklardan biz hiç çıkmamalıyız. Biz dik duruyoruz, orada bir ezan sesi bile yetiyor bize. Bizim bir tanemize bin tanesi değmez ama bizim bir canımız yanıyorsa, onların bin canı yanıyor. Şehit olan arkadaşım cengaver gibiydi. Hep benimle birlikte, beni hiç bırakmazdı."

Aktaş da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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