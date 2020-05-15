Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.



Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaşanan pandemi krizi ve içinde bulunduğumuz ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi.



Organizasyonda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa halkına çağrıda bulunarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Aktaş, bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizerek, "Türk Kızılay, kan bağışı organizasyonları konusundaki misyonunu yıllardır çok güzel bir şekilde üstleniyor. Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ile mümkün olan en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Tabi vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet etmesi ile inşallah hep birlikte bu tehdidi yeneceğiz. Bir yandan da hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da sözlerine, kan bağışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Davut Gürkan, bu yıl yaşanan Covid-19 salgın tehdidi ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bu konudaki acil kodlu çağrısı ile birlikte vatandaşların son günlerde kan bağışı konusunda bir duyarlılık örneği sergilediklerini belirtti. Gürkan, "Bursa'daki ekiplerimiz bu konuda teyakkuz halinde. Kan bağışı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bu süreçte tarihi Büyükşehir Belediye Binamızın karşısındaki Heykel Kan Bağış Merkezimizde akşam saat 22.00'den gece 02.00'a, yoğunluğa göre sahura kadar hizmet veriliyor. Kent Meydanı ve Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki kan bağış merkezlerimiz ise gündüz 10.00 - 19.00 saatleri arasında kan bağışı ile ilgili hizmet veriliyor. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Türk Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, bağışlanan kanların kullanım süresinin 42 gün olduğunu hatırlatarak, bu sebeple her zaman düzenli kan bağışlarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti. - BURSA