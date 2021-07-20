Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yabancı öğrencilerle bayram kahvaltısında buluştu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın dört bir yanından eğitim almak için Bursa'ya gelen yabancı öğrencilerle bayram kahvaltısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde bayram namazını kılan Aktaş, cami bahçesinde vatandaşlarla bayramlaştı ve Yıldırım Beyazıt'ın türbesini ziyaret etti.

Aktaş, daha sonra başkanlık konutunda, dünyanın dört bir yanından eğitim almak için Bursa'ya gelen yabancı öğrencilerle bayram sofrasında buluştu.

Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan yabancı Müslüman öğrencilere servis yapan Aktaş, öğrencilerle sohbet etti.