Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti

01.01.2021 03:59

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son saatlerinde Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek karanfil dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son saatlerinde Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek karanfil dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yaptığı yürüyüşte, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan ve il yöneticileri eşlik etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son anlarını yaşadıklarını belirterek, 2021 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Tarihi Belediye Binası önünden başlayıp Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek günü sonlandırdıklarını belirten Aktaş, bir takvim yılını bitirip yeni bir takvim yılına başlayacaklarını ifade etti. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"2020, felaketlerin ve özellikle bütün dünyaya etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla geçen bir yıl oldu. Ona rağmen insanımızın büyük gayretine ve heyecanla şahit olduk. Esnafımıza azmi ve gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizin destekleriyle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerimizin katkılarıyla bu sürecin normalleşmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyduk."

Aktaş, Bursa'nın salgınla mücadelede güzel rakamlara ulaşmaya başladığını belirterek, "Bu 4 günü de evlerimizde dinlenerek geçireceğiz. İnşallah yepyeni bir yıla yeni umutlarla ve heyecanlarla başlayacağız. 2021 yılı hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. AK Partili belediye başkanları, milletvekilleri ve mensupları olarak bu sürecin en kayıpsız ve hasarsız şekilde aşılması, muasır medeniyetler seviyesine çıkılabilmesi adına 2021'de daha büyük adımlarla süreci devam ettireceğiz. Herkese sağlıkla dolu bir 2021 yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Yavuz Gözgeç de 2021 yılının hayırlar getirmesini dilerken, yaşanan zorluklara karşın kolaylıkların da nasip olacağına inandığını belirtti.

Refik Özen ise 2020'nin zor bir yıl olduğunu, 2021 yılının daha sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olacağına inandığını ifade etti.

Ahmet Kılıç da zor bir yılı geride bıraktıklarını, tüm dünya insanlığına ve Türk Milletine yeni yılın huzurlar getirmesini diledi.

Mustafa Sayılgan ise hatırlandıkça insanları üzecek bir yılı geride bıraktıklarını, 2021 yılının daha mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti

Emine Yavuz Gözgeç, Atatürk Caddesi, Esnaf, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yılın son saatlerinde vatandaşla sohbet etti - Son Dakika


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