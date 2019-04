Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, mazbatasını törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, mazbatasını törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı. Kendisine oy veren, vermeyen 2 milyon 994 bin kişinin başkanı olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Şehre dair ufku, vizyonu, heyecanı olan her kim varsa, siyasi parti fark etmeksizin başımızın tacıdır. Dinleriz, istişare ederiz" dedi.



Bursa Adliyesi'ndeki törene Ak Partili Milletvekilleri Refik Özen, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Gürel, ilçe belediye başkanları, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili de katıldı.



Mazbatasını teslim aldıktan sonra konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da seçimlerin olgunlukla geçtiğini, emeği ve katkısı olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "17 ay önce belediye başkanımızın istifasıyla başlayan süreci bugün seçilmiş belediye başkanı olarak Bursalı hemşehrilerimizin desteğiyle tescilledik. 50 bin civarında oy farkıyla seçildik. Bu farkın ne olduğu hiç önemli değil. Ben Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Bu milletin bize gösterdiği desteğe, gecemizi, gündüzümüze katarak cevap vermemiz gerekiyor. Pazartesi sabahı itibariyle çalışmaya başladık. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, yapacağımız çok iş var. Konuşma değil icraat zamanı. Seçim sathı mahallinde böyle oluyor. 4.kez bunu yaşıyorum. Allah nasip etti, 2004'te başlayan belediye başkanlığı serüveni bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edecek" dedi.



Yaptığı görevin çok kutsal ve sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Aktaş, "Aldığımız bu emaneti en güzel şekilde temsil edip en güzel şekilde projelerle bir gün bizden çok daha iyi yapacak kardeşlerimize gururla onurla teslim etmenin derdi içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim. Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve yöneticilerimizle, Ak Parti ve MHP İl Başkanım olmak üzere bu memlekete gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda, imarda, turizmde, ekonomide tabir yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 17 aylık sürede Cumhurbaşkanımızla çok defalar görüştük. 3 gün önce telefon görüşmesi yaptığımız için derdimiz heyecanımız Bursa ve Bursa'nın sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa ile kalkacağız. Çevremdeki insanlardan güzel tatili hak ettin diyorlar. Buna ne vaktimiz var, ne de ortamımız müsait değil. Şimdi çalışma, birlik beraberlik zamanı. Oy vereni vermeyeni ile 2 milyon 994 bin kişilik Bursa'nın Belediye Başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah bu emaneti bizde tuttuğu sürece, canımızla başımızla bütün ekibimizle beraber Bursa'ya daha da değerler katmak için var gücümüzle çalışacağız. Her türlü imkanı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız başta, bakanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda, spor kulubü herkesle görüşmeye hazır olduğumuzu, canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer farklı bir duygu yaşıyorum. İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbata alıyorum. Cenabı Allah bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmenin derdini bize yaşatsın" diye konuştu.



Demokrasi yarışına katkıda bulunan, aday olan herkese bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep dua ediyorum, ya Rabbi bu gemiyi bu limana hiç su aldırmadan sağ salim yanaştırmayı nasip et, geriye baktığımızda milletin hayır duasını alacak şekilde hoş bir seda bırakmak için dua ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıdır. Aday olan tüm arkadaşlarımıza yaşamlarında başarılar kolaylıklar diliyorum. Şehre dair ufku, vizyonu, heyecanı olan her kim varsa siyasi parti fark etmeksizin başımızın tacıdır. Dinleriz istişare ederiz. Çok seri ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş görev almış tüm belediye başkanları, milletvekillerimize teşekkür ediyorum"



Adliye çıkışında tebrikleri kabul eden Alinur Aktaş, topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

