Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asırlık çınarın hayır duasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asırlık çınarın hayır duasını aldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asırlık çınarın hayır duasını aldı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te yaşayan 107 yaşındaki Zahide Solmaz'ı evinde ziyaret ederek, asırlık çınarın hayır duasını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asırlık çınarın hayır duasını aldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te yaşayan 107 yaşındaki Zahide Solmaz'ı evinde ziyaret ederek, asırlık çınarın hayır duasını aldı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde oğlu Dursun Solmaz'ın yanında yaşayan 11 çocuk, 50 torun sahibi olan ve 3 tane de torununun torununu gören Zahide Solmaz'ı ziyaret ederek hayır duasını aldı. Başkan Aktaş, oğlu Dursun ve gelini Dr. Gülfiruz Solmaz tarafından adeta bir çocuk adasıyla bakılan Zahide Nine ile sohbet etti. Zahide Nine'nin aslen Elazığlı olduğunu öğrenen Başkan Aktaş, kendisinin de bağları nedeniyle Elazığ'la ilgili anılarını tazelemiş oldu.


Asırlık bir çınarı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşayan Başkan Aktaş, tek amacının Zahide Nine'nin hayır duasını almak olduğunu söyledi. Zahide Nine'nin 107 yaşına rağmen gayet bilinçli ve bilgili olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Anne ve babalarımız, dede ve ninelerimiz bizim hayır dua kanalımız. Bizim ümidimiz, heyecanımız. Onlara sahip çıkmak, yanımızda yaşlanmasını temin etmek bana göre her evladın ana gayelerinden olması lazım. Bu manada bu ulu çınara adeta bir çocuk edasıyla baktıkları için oğlu ve gelinine teşekkür ediyorum. Zahide Ninemize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Tek gayemiz hayır duasını almaktı. Aynı zamanda Elazığ'la olan ortak irtibatımız nedeniyle anıları da yad etmiş olduk" diye konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Solmaz, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar
Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4) Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:53:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asırlık çınarın hayır duasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]