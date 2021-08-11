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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü

11.08.2021 14:00

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarını kaybettiği için gözyaşlarına boğulan Gülsüm Uysal ile telefonla görüşerek kendisine moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarını kaybettiği için gözyaşlarına boğulan Gülsüm Uysal ile telefonla görüşerek kendisine moral verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktaş, daha önce yardım edeceğini duyurduğu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında, evinin yandığını görünce yaşadığı üzüntü medyaya yansıyan Gülsüm Uysal ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Aktaş, görüşmede, "Büyük geçmiş olsun, Allah şahidimdir, biz sizi dinledikten sonra kendi içimiz yanmış gibi, kendi evimiz yanmış gibi içimiz parçalandı. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak söylüyorum hem ev eşyalarınız hem de kızınızın çeyizinin düzülmesi konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Yangının nasıl olduğu hakkında Gülsüm Uysal'dan bilgi de alan Başkan Aktaş, şu anki durumun hallolacağını, önemli olanın can sağlığı olduğunu dile getirdi. Kendisini ablası, bacısı gibi kabul ettiklerini belirten Başkan Aktaş, konuyla özel olarak ilgileneceğini ifade etti.

Görüşmede evinin durumu hakkında bilgi veren Gülsüm Uysal ise şunları kaydetti:

"Köyde yaşıyoruz. Eşimle birlikte bir oda yaptırdık. Sadece kimliklerimizi alabildik. Evimizin önünde hayvanlarımızı salmaya zamanımız olmadı. Hiç aklımız ermedi ama canımız ciğerimiz yandı. Şu anda evli olan oğlumun ve akrabalarımın yanına sığındık. Evladının evinde kalsan ne kadar kalırsın, kardeşinin evinde kalsan ne kadar kalırsın? Kalacağız, mecburuz. Allah razı olsun kapıları sonuna kadar açık ama bilemiyorum."

Eşiyle 1985 yılında evlendikleri, ikisi erkek 3 çocuk sahibi olduklarını söyleyen Uysal, yangın sırasında evlerini kurtaramadıklarının da altını çizdi.

"Suçlular kesinlikle hesap verecekler"

Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini aktaran Aktaş, Türkiye'nin güneyinde 54 ayrı noktada çıkan yangınlarda sabotaj olma ihtimalinin çok yüksek olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Suçlular kesinlikle bununla alakalı hesap verecekler ama içimiz yandı, yüreğimiz yandı, ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı. Ülke olarak çok dertliyiz ve kederliyiz. Ama devlet ve millet iş birliğiyle inşallah birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağımıza inanıyorum. Manavgat, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri. Gülsüm Teyzemizin o samimi yalvarışları, kızına hazırlamış olduğu çeyizler, o kadar çok etkilendim ki ister istemez hemen biz bu konudaki heyecanımızı arkadaşlarımızla paylaştık. Nihayetinde bizim şehrimiz bir tekstil, mobilya şehri. Kendisiyle irtibat kurdum. Gülsüm Teyzemizin hala o dik duruşu, hala o her şeye rağmen pozitif bakışı beni ziyadesiyle etkiledi. Kendisine bu manada her türlü yardım ve desteği vereceğimizi ifade ettim."

Özellikle ormanlarda piknik yapılırken ateş yakılmamasını ve başta cam olmak üzere atıkların ormana bırakılmamasına isteyen Aktaş, "Herkese büyük geçmiş olsun. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki hayırseverler olarak bazı kuruluşlarla da görüştüğüm için bunu söylüyorum; mobilya teminiyle alakalı yine orada oluşacak ihtiyaçlarla alakalı üzerimize düşen sorumluluğu ziyadesiyle yerine getireceğini ifade ediyoruz. Ama özelde Gülsüm ablamızın kızının çeyizlerinin tekrar yerine getirilmesi, Gülsüm ablamızın özellikle eksiklerinin giderilmesi noktasında özel bir hassasiyetimiz olacağını tekrar ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü

Manavgat, Antalya, Mevla, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'la görüştü - Son Dakika


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