Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 50 milyon liralık destek paketini açıkladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tam kapanma sürecinde vatandaşlara yaklaşık 50 milyon liralık destek vereceklerini duyurdu.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi günde de zorlu günde de biz birlikteyiz, omuz omuzayız. Ortak mücadele için canla başla diyor, tam kapanma döneminde hemşehrilerimize 50 milyon lira değerindeki destek paketini açıklıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın paylaştığı görselde ise, şunlar kaydedildi:

"Ramazan öncesi açıkladığımız 100 bin Kart16 Ramazan Destek Çeki'ne ilave olarak 30 bin aileye daha sosyal destek çeki veriyoruz. Pandemi nedeniyle su faturasını ödeme konusunda zorlanan 20 bin ailenin faturasını biz ödüyoruz. Pandemi nedeniyle elektrik faturasını ödeme konusunda zorlanan 20 bin ailenin faturasını biz ödüyoruz. Pandemi nedeniyle internet faturasını ödeme konusunda zorlanan ve uzaktan eğitim alan evlatlarımızın olduğu 20 bin ailenin faturasını biz ödüyoruz.

Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması süresince kiracılarımızdan kira almıyoruz. Hayırseverlerimiz eliyle bize ulaşan 10 bin gıda paketini dağıtıyoruz. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ulaşımının aksatmamak adına toplu taşıma hizmetimize kesintisiz devam ediyor, özel halk otobüsü esnafımıza da destekleme ödemeleri yapmayı sürdürüyoruz. Tam kapanma döneminde de siz değerli Bursalı hemşehrilerimiz için sahada, bir telefon kadar yakınınızdayız."