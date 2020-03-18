Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan 81 ildeki 16 okula kestane şekeri - Son Dakika

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan 81 ildeki 16 okula kestane şekeri
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, sosyal medya hesabından, "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, sosyal medya hesabından, "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğünüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" şeklindeki açıklamasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosoyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımının altına, "Şekerleri de bizden. 81 ile, her ilden de 16 okulumuza gönderelim. Bursa'dan tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler" yazarak cevapta bulundu. Kısa sürede akım haline gelen paylaşımlara diğer belediyelerden de destek gelmeye devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:19 Kaynak: İHA
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