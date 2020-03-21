Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan kandil mesajı - Son Dakika

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan kandil mesajı
6 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından kandil mesajı paylaştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından kandil mesajı paylaştı.
Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Aktaş, " Bu salgından ülkemizi, şehrimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ulucami, Orhan Camii, Yeşil Camii ve Emirsultan Camii ile bizi yeniden buluştur Rabb'im. Miraç Kandili'miz hayırlara vesile olsun, Allah nicelerine, hep birlikte sağlıkla kavuşmayı nasip etsin" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
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