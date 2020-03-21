Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan kandil mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan kandil mesajı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan kandil mesajı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından kandil mesajı paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan kandil mesajı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından kandil mesajı paylaştı.


Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Aktaş, " Bu salgından ülkemizi, şehrimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ulucami, Orhan Camii, Yeşil Camii ve Emirsultan Camii ile bizi yeniden buluştur Rabb'im. Miraç Kandili'miz hayırlara vesile olsun, Allah nicelerine, hep birlikte sağlıkla kavuşmayı nasip etsin" dedi. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:11 Kaynak: İHA

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