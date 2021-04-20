Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Başkan Aktaş, haberi "Değerli Hemşehrilerim, bugün yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. - BURSA

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