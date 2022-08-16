Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama Açıklaması

16.08.2022 14:28
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına yol açan sağanağın olduğu saatlerde Bursa ile ilgili yatırımları görüşmek üzere Ankara'da bulunduğunu bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına yol açan sağanağın olduğu saatlerde Bursa ile ilgili yatırımları görüşmek üzere Ankara'da bulunduğunu bildirdi.

Aktaş, beraberindekilerle ilçede ekiplerin çalışmalarını inceleyerek, vatandaşa ve esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktaş, vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Yağış nedeniyle can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, yaraların sarılacağını belirten Aktaş, kendisine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getirerek, "Üzülerek söylüyorum ki Ankara'da bu memleketin işleri ile alakalı bir gezide olmama rağmen buradan bile maalesef farklı bir siyaset yönetmeye çalıştılar." dedi.

Alinur Aktaş, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Konferans Salonunda öğrencilere kırtasiye desteğiyle ilgili projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada da Mudanya'daki su baskınlarına değindi.

Sokaklardaki aksaklıkları gördüğünü ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık yarım saat sürmüş bir yağış. 280 ihbar var bize, tekrarlar ve maalesef sahte ihbarlarla beraber. Bu ihbarların 114'ü bireysel olarak ayrı ayrı. Tek tek var kayıtları var bizde. Mudanya'da 88 ihbar var. Bu evlerin hepsine de müdahale edilmiş. Gönül arzu eder ki bir tane dahi olmasın ama 88 ev veya iş yeri olarak baktığınızda çok yüksek rakam gibi gözükmeyebilir. Ben 3 sokağı gezdim, üzülerek söylüyorum ilçe belediyesinin yaptığı sokak, değil orada benim gibi belediye başkanı veya fen işleri daire başkanı, 10 yaşındaki çocuğu da koysanız bu sokağın su basacağını bağırıyor resmen. Bu sokak, sağa meyilli resmen. Sağ taraftakilere basmış, sol taraftakilere basmamış. Arkadaşlara şu talimatı verdim: 'Hemen irtibata geçin düzeltsin, eğer düzeltmezse acil gereği yapın' dedim. O 3 sokakta da 30-40 mağdur esnaf var."

Sağanağın olduğu saatlerde Bursa ile ilgili yatırımları görüşmek üzere Ankara'da bulunduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Maalesef başkalarının tatil mevzusundan dolayı beni de bu konuyla alakalı çıkarma hevesleri olanlar var. Köşelerinde yazanlar olmuş, algı yürütmeye çalışanlar olmuş. Allah'a havale ediyorum. Ben dün sabah 06.45'te yola çıktım. Ankara'ya gittim, Ankara'ya niye gittim? Gençlik ve Spor Bakanlığına fiyat artışından dolayı 400 milyon liralık protokolle alakalı gittim. Dünya Göçebe Oyunları ile alakalı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'yla, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı'yla oturup, Bursa'da İznik'te yapılacak bu büyük organizasyonun lansmanı için gittim. Gece döndüm, ayağımın tozuyla da saat 00.15 gibi de Demirkapı'daki yangın olayını baştan sona takip ettim. Bu benim işim, bu millet bunun için bana oy verdi."

YORUMLAR
500
Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor Mudanya'daki 3 sokak için başkan talimat verdi Mudanya'daki 3 sokak için başkan talimat verdi
Kaynak: AA

Mudanya, Siyaset, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement